Представители «Челси» и «Брайтона» скоро встретятся в США, чтобы согласовать трансфер Кайседо

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо до сих пор остаётся главной трансферной целью «Челси» на позицию опорного полузащитника. В ночь с субботы на воскресенье клубы встретятся между собой в рамках товарищеского поединка в США. По информации от журналиста Саймона Филлипса, руководство обеих команд воспользуется этим для того, чтобы провести очередные переговоры по трансферу эквадорского хавбека.

«Челси» уже несколько месяцев ведёт переговоры по покупке Кайседо, но до сих пор не может согласовать с «Брайтоном» сумму компенсации. Ранее сообщалось, что «чайки» просят за своего полузащитника в районе 100 миллионов евро, тогда как «Челси» не готов платить такие деньги.