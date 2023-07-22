Стерлинг: «Я был в предвкушении, когда узнал о назначении Почеттино в «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Рахим Стерлинг рассказал о своей первой реакции в тот момент, когда узнал о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера клуба. Аргентинец подписал контракт с «пенсионерами» сроком на два года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Я был в предвкушении, когда узнал о назначении Почеттино в «Челси». Раньше я много играл против его команд и знал, насколько это сложно. Первый матч под руководством Почеттино? Я наконец вернулся на привычную позицию, где играл долгие годы. Это очень приятно», – сказал Стерлинг на пресс-конференции перед товарищеским матчем с «Брайтоном».