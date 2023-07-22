«Милан» договорился с «Вильярреалом» по трансферу Чуквуезе

«Милан» достиг соглашения с испанским «Вильярреалом» по трансферу 24-летнего вингера Самуэля Чуквуезе. По информации от журналиста Даниэля Лонго, сумма сделки составит 28 миллионов евро, а сам футболист подпишет контракт сроком на 5 лет.

Ожидается, что в начале следующей недели Чуквуезе прибудет в Италию и пройдёт медицинское обследование, после чего поставит подпись под контрактом. «Россонери» сейчас также близки к трансферу нападающего Ноа Окафора из «Ред Булл Зальцбурга», который должен обойтись клубу в 15 миллионов евро.

Чуквуезе в прошлом сезоне отметился 6 голами и 4 ассистами в чемпионате Испании.