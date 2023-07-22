Артета: «Входит ли Парти в мои планы? Без сомнений»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, входит ли в его планы опорный полузащитник Томас Парти. Напомним, ганца ранее связывали с уходом в туринский «Ювентус». Футболистом также интересовались клубы из Саудовской Аравии.

«Входит ли Парти в мои планы? Без сомнений. Томас является очень важным игроком для команды и для меня лично. Я хочу, чтобы он продолжал оставаться частью нашего клуба», – сказал Артета на пресс-конференции.

Парти выступает за «Арсенал» с лета 2020 года, когда перебрался из мадридского «Атлетико» за отступные в районе 40 миллионов евро.