«Бавария» может купить полузащитника «Ливерпуля»

29-летний бразильский хавбек Фабиньо, выступающий в чемпионате Англии за «Ливерпуль», может продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, об этом рапортуют журналисты Sky sport Germany.

По сведениям источника, в услугах южноамериканца заинтересована мюнхенская «Бавария». Чемпион Германии предпримет попытку подписать Фабиньо, если игрок не переедет в чемпионат Саудовской Аравии.

Трудовое соглашение бразильца с мерсисайдским клубом рассчитано до середины 2026 года. В прошедшем сезоне Фабиньо принял участие в 49 поединках за «красных», в которых отметился двумя результативными передачами.