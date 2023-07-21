​«Бавария» сделает третье предложение по трансферу Кейна

«Бавария» не теряет надежды заполучить звёздного нападающего Гарри Кейна уже этим летом. Как сообщает The Times, гранд Бундеслиги в настоящий момент готовит третье предложение по трансферу англичанина после двух отказов «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» оценивает Гарри Кейна в 100 миллионов фунтов. При этом риск потерять своего лидера через год бесплатно может сделать позицию лондонского клуба в переговорном процессе более мягкой.

В конце июля Кейн отметит свой 30-й день рождения. Портал transfermarkt оценивает форварда в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гарри Кейн не станет продлевать контракт с «Тоттенхэмом».