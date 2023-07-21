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​«Аль-Наср» подписывает защитника «Манчестер Юнайтед»

21 Июля 2023 • 22:21 Комментировать

Защитник Алекс Теллес переходит из «Манчестер Юнайтед» в «Аль-Наср». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, клубы уже подписали необходимые документы, а 30-летний футболист прошёл медицинское обследование. В скором времени последует официальное объявление.

Алекс Теллес оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 7,5 миллиона евро. За «Манчестер Юнайтед» бразилец провёл 50 официальных матчей, в которых забил один гол и отдал восемь результативных передач на партнёров.

Отметим, что за «Аль-Наср» выступает звёздный Криштиану Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Аль-Наср Алекс Теллес трансферы футбола - лето 2023
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