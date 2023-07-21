​Кейн донёс до «Тоттенхэма» позицию по своему будущему

Нападающий Гарри Кейн донёс до руководителей «Тоттенхэма» позицию по своему будущему. Как сообщает немецкий Sky, в лондонском клубе услышали, что Кейн продлевать контракт не будет.

«Тоттенхэм» не хочет терять Кейна бесплатно через год, поэтому с высокой долей вероятности форвард покинет клуб уже этим летом. Ранее сообщалось о желании Гарри примерить на себе футболку «Баварии».

В конце следующей недели Гарри Кейну исполнится 30 лет. В своей карьере английский нападающий до сих пор не выиграл ни одного трофея. Кейн оценивается порталом transfermarkt в 90 миллионов евро.

​Звёздный Кейн принял решение по будущему