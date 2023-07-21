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Тен Хаг положительно высказался о Маунте и Онана

21 Июля 2023 • 20:57 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал восхищение способностями своих новых игроков – голкипера Андре Онана и полузащитника Мэйсона Маунта.

На пресс-конференции тен Хаг подчеркнул, что он хотел видеть Онана в своей команде из-за его характера и стремления принимать вызовы.

Тренер также выразил свое уважение к Мэйсону Маунту, который также проявляет выдающиеся личностные и игровые качества. Обозначив Маунта как «великую личность», Тен Хаг отметил, что оба игрока обладают победным менталитетом и не сдаются даже в сложных ситуациях.

«Они знают точно, чего хотят», – добавил тренер.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт
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