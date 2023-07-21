Тен Хаг положительно высказался о Маунте и Онана

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал восхищение способностями своих новых игроков – голкипера Андре Онана и полузащитника Мэйсона Маунта.

На пресс-конференции тен Хаг подчеркнул, что он хотел видеть Онана в своей команде из-за его характера и стремления принимать вызовы.

Тренер также выразил свое уважение к Мэйсону Маунту, который также проявляет выдающиеся личностные и игровые качества. Обозначив Маунта как «великую личность», Тен Хаг отметил, что оба игрока обладают победным менталитетом и не сдаются даже в сложных ситуациях.

«Они знают точно, чего хотят», – добавил тренер.