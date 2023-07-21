Тен Хаг высказался о будущем Гринвуда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказал свои комментарии относительно будущего молодого нападающего Мэйсона Гринвуда.

Появились различные слухи о будущем Гринвуда, но тен Хаг заявил, что решение о его дальнейшем статусе будет зависеть от руководства клуба. Он подчеркнул важность коллективного подхода к принятию решений.

На пресс-конференции тен Хаг заявил: «Это решение клуба, и, конечно, я высказал свое мнение, но это решение клуба, и мы должны принять его».

Отвечая на вопрос о том, хотел бы он сохранить Гринвуда в команде, тренер отметил, что не может высказать окончательное мнение на данный момент.