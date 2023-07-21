Тен Хаг рассказал о будущем Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился своим мнением о будущем защитника Гарри Магуайра, отмечая, что он останется в составе команды. Магуайр был связан с возможным переходом, особенно после лишения должности первого капитана команды, однако тен Хаг подтвердил, что он рад сохранить его в составе.

«Каждый может понять, что для игрока это было разочарованием. Но также это может быть хорошим вариантом для команды и для Гарри. Он является важным игроком для нас. У нас уже четыре центральных защитника, и для нашей команды необходимо иметь как минимум четырех центральных защитников» – сказал тен Хаг на пресс-конференции.