Грядущий переход нападающего «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланги в «Ноттингем Форест» будет завершен к концу недели.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Ноттингем Форест» успешно договорился о трансфере Энтони Эланги из «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки приближается к отметке в 17 миллионов евро, а сам игрок уже дал зеленый свет для перехода.

Ожидается, что сделка будет официально завершена к концу текущей недели, что позволит «Форесту» укрепить свои ряды перед новым сезоном.

Источник сообщает, что клуб также нацелен на подписание голкипера Дина Хендерсона.