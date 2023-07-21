Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга близок к смене клуба.

По информации Daily Mail, «Ноттингем Форест» близок к подписанию форварда «красных дьяволов» за 15 миллионов фунтов стерлингов уже на этой неделе. Сообщается, что «лесники» опередили «Вест Хэм», «Эвертон» и «Марсель» в борьбе за 21-летнего футболиста. Считается, что Эланга был очень впечатлён наставником «Ноттингема» Стивом Купером и стилем игры, который специалист хотел бы использовать в этом сезоне.

В прошедшем сезоне Эланга провёл 26 матчей в рамках всех состязаний, отдав лишь два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 18 миллионов евро.