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Эланга близок к переходу в «Ноттингем Форест» слухи

21 Июля 2023 • 17:53 Комментировать
Арсенал
...
Ноттингем Форест
12.08 14:30

Шведский нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга близок к смене клуба.

По информации Daily Mail, «Ноттингем Форест» близок к подписанию форварда «красных дьяволов» за 15 миллионов фунтов стерлингов уже на этой неделе. Сообщается, что «лесники» опередили «Вест Хэм», «Эвертон» и «Марсель» в борьбе за 21-летнего футболиста. Считается, что Эланга был очень впечатлён наставником «Ноттингема» Стивом Купером и стилем игры, который специалист хотел бы использовать в этом сезоне.

В прошедшем сезоне Эланга провёл 26 матчей в рамках всех состязаний, отдав лишь два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Энтони Эланга трансферы футбола - лето 2023
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