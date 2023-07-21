​Байи выбирает новый клуб

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи планирует сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время 29-летний ивуариец выберет себе новый клуб.

Интерес к Байи проявляют «Фулхэм», «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак».

Эрик Байи перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. За «красных дьяволов» защитник провёл 113 матчей, в которых забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра. Прошлый сезон защитник провёл в «Марселе» на правах аренды.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Байи в 5 миллионов евро.