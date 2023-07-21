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​Байи выбирает новый клуб

21 Июля 2023 • 17:25 Комментировать

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи планирует сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в ближайшее время 29-летний ивуариец выберет себе новый клуб.

Интерес к Байи проявляют «Фулхэм», «Аль-Наср» и «Аль-Иттифак».

Эрик Байи перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. За «красных дьяволов» защитник провёл 113 матчей, в которых забил один гол и отдал один результативный пас на партнёра. Прошлый сезон защитник провёл в «Марселе» на правах аренды.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Байи в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Манчестер Юнайтед Аль-Наср Эрик Байи Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
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