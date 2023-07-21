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Фернандеш – о назначении на роль капитана «Манчестер Юнайтед»: «Особенный момент для меня»

21 Июля 2023 • 17:19 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал своё назначение на роль нового капитана команды. Ранее повязка принадлежала центральному защитнику Гарри Магуайру, но главный тренер Эрик тен Хаг решил передать её Фернандешу.

«Особенный момент для меня и моей семьи. Я бы не назвал это мечтой, так как это больше, чем просто мечта. Я испытываю огромную гордость. Это большая ответственность, но я испытывал давление и раньше, когда перешёл в этот клуб. Я не изменюсь. Буду поддерживать те же стандарты и постараюсь как можно лучше проявить себя в роли капитана», – сказал Фернандеш в интервью официальному сайту «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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