Тен Хаг объяснил, почему назначил Фернандеша новым капитаном «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил своё решение назначить новым капитаном команды полузащитника Бруну Фернандеша. Напомним, ранее повязка принадлежала центральному защитнику Гарри Магуайру. Вице-капитаном был голкипер Давид де Хеа, который уже покинул команду на правах свободного агента.

«Я выбрал Бруну Фернандеша, так как он является вдохновением и примером для каждого в команде. Он также отлично понимает игру, для меня важно иметь на поле такого футболиста. Магуайр? Мы уважаем Гарри, он очень важен для состава», – цитирует тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».