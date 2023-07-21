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«Манчестер Юнайтед» надеется, что «Ноттингем Форест» купит Элангу и Дина Хендерсона

21 Июля 2023 • 16:14 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» надеется, что «Ноттингем Форест» в ближайшее время оформит трансфер двух футболистов. «Красные дьяволы» хотят продать «лесникам» голкипера Дина Хендерсона и полузащитника Энтони Элангу.

Напомним, «Ноттингем Форест» заинтересован в трансфере обоих этих футболистов. Хендерсон и Эланга в данный момент не входят в планы главного тренера Эрика тен Хага, поэтому клуб хочет избавиться от них.

Хендерсон уже выступал за «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне, когда находился в этом клубе на правах аренды. Элангой ранее интересовался «Эвертон», но фаворитом сейчас является «Ноттингем Форест».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Дин Хендерсон Энтони Эланга трансферы футбола - лето 2023
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