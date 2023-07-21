«Манчестер Юнайтед» надеется, что «Ноттингем Форест» купит Элангу и Дина Хендерсона

«Манчестер Юнайтед» надеется, что «Ноттингем Форест» в ближайшее время оформит трансфер двух футболистов. «Красные дьяволы» хотят продать «лесникам» голкипера Дина Хендерсона и полузащитника Энтони Элангу.

Напомним, «Ноттингем Форест» заинтересован в трансфере обоих этих футболистов. Хендерсон и Эланга в данный момент не входят в планы главного тренера Эрика тен Хага, поэтому клуб хочет избавиться от них.

Хендерсон уже выступал за «Ноттингем Форест» в прошлом сезоне, когда находился в этом клубе на правах аренды. Элангой ранее интересовался «Эвертон», но фаворитом сейчас является «Ноттингем Форест».