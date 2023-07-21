Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение агенту Амрабата

21 Июля 2023 • 15:52 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» связался с агентом полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. По информации от журналиста Санти Уны, «красные дьяволы» сделали формальное предложение игроку по условиям контракта через его представителя.

Ранее сообщалось, что за Амрабата 15 миллионов евро предложил «Аль-Ахли» Джидда, но марокканский полузащитник пока не готов принять предложение клуба из Саудовской Аравии. Софьян предпочитает остаться в Европе.

Напомним, Амрабат достаточно давно находится на радаре у топ-клубов Европы. Ранее футболистом также интересовалась каталонская «Барселона», которая не смогла договориться о трансфере с «Фиорентиной».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» надеется, что «Ноттингем Форест» купит Элангу и Дина Хендерсона
15:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение агенту Амрабата
15:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Мы благодарны де Хеа за то, что он сделал для нас»
15:15 · Англия. Премьер-лига
Тех Хаг: «Мы очень счастливы, что подписали Онана»
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» не заинтересована в возвращении Тьяго Алькантары
14:50 · Англия. Премьер-лига
​Редмонд стал игроком клуба АПЛ 1 официально
14:37 · Англия. Премьер-лига
Дендонкер покинет «Астон Виллу», Эмери хочет заменить его новым игроком
14:30 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу – о ситуации с Кейном: «Не могу чувствовать себя расслабленным»
14:09 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Работать в сборной Германии было бы для меня большой честью»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино думает оставить Андрея Сантоса в «Челси» на следующий сезон
13:49 · Англия. Премьер-лига
ЛГБТ-сообщество раскритиковало Хендерсона за переход в Саудовскую Аравию 1
13:34 · Англия. Премьер-лига
Джо Коул: «Челси сделал правильный выбор, пригласив Почеттино»
13:10 · Англия. Премьер-лига
Бывший капитан «Интера» Бергоми: «Лукаку предал клуб, для него нет обратной дороги» 1
11:27 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз Павла Занозина на товарищеский матч 23 июля
08:36 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил нынешнюю форму «Ливерпуля»
Все новости
Рекомендуем