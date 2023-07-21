«Манчестер Юнайтед» сделал предложение агенту Амрабата

«Манчестер Юнайтед» связался с агентом полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата. По информации от журналиста Санти Уны, «красные дьяволы» сделали формальное предложение игроку по условиям контракта через его представителя.

Ранее сообщалось, что за Амрабата 15 миллионов евро предложил «Аль-Ахли» Джидда, но марокканский полузащитник пока не готов принять предложение клуба из Саудовской Аравии. Софьян предпочитает остаться в Европе.

Напомним, Амрабат достаточно давно находится на радаре у топ-клубов Европы. Ранее футболистом также интересовалась каталонская «Барселона», которая не смогла договориться о трансфере с «Фиорентиной».