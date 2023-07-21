Тен Хаг: «Мы благодарны де Хеа за то, что он сделал для нас»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поблагодарил бывшего голкипера команды Давида де Хеа, который этим летом ушёл на правах свободного агента. Испанец защищал ворота «красных дьяволов» с 2011 года, когда заменил Эдвина ван дер Сара.

«Давид де Хеа достиг невероятных вещей в «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне он сделал большой вклад в финиш в топ-4, победу в Кубке лиги и выход в финал Кубка Англии. «Мы благодарны де Хеа за то, что он сделал для нас», – цитирует тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В данный момент де Хеа находится в статусе свободного агента и ищет себе новый клуб.