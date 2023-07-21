Тех Хаг: «Мы очень счастливы, что подписали Онана»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг очень рад, что клубу удалось провернуть трансфер голкипера Андре Онана из миланского «Интера». Нидерландец ранее тренировал камерунца в амстердамском «Аяксе».

«Для голкипера очень важны сухие матчи, но подобные вещи зависят не только от него, а и от обороны. В современным футболе вратарь также должен хорошо уметь играть ногами, а Андре как раз это умеет. Мы очень счастливы, что подписали Онана», подытожил тен Хаг в беседе с официальным сайтом «Манчестер Юнайтед».

За трансфер Онана «красные дьяволы» выложили около 50 миллионов евро без учёта бонусов.