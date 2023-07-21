«Барселоне» не заинтересована в возвращении Тьяго Алькантары

Каталонская «Барселона» не заинтересована в возвращении полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантары, который является воспитанником «сине-гранатовых». По информации от журналиста Хави Мигеля, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес не рассматривает вариант с трансфером Алькантары.

Ранее сообщалось, что Тьяго близок к возвращению на «Камп Ноу», но источник опровергает эти слухи. Напомним, Алькантара покинул «Барселону» летом 2013 года, когда присоединился к мюнхенской «Баварии».

Контракт 32-летнего Алькантары с «Ливерпулем» истекает в конце следующего сезона. Ранее сообщалось, что «скаузеры» готовы отпустить испанца в это трансферное окно.