Вингер Натан Редмонд стал футболистом клуба Премьер-лиги Англии. О подписании двухлетнего контракта с опцией продления на один сезон объявил «Бёрнли».

В сезоне 2022/2023 Редмонд выступал за «Бешикташ». Ранее в Англии вингер играл за «Саутгемптон», «Норвич» и «Бирмингем Сити».

Натану Редмонду 29 лет. В рамках Премьер-лиги вингер провёл 264 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 26 результативных передач на партнёров.

По итогам прошлого сезона «Бёрнли» вернулся в Премьер-лигу, заняв первое место в Чемпионшипе. Главным тренером команды является экс-игрок «Манчестер Сити» Венсан Компани.