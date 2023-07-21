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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Редмонд стал игроком клуба АПЛ официально

21 Июля 2023 • 14:50 Комментировать (1)

Вингер Натан Редмонд стал футболистом клуба Премьер-лиги Англии. О подписании двухлетнего контракта с опцией продления на один сезон объявил «Бёрнли».

В сезоне 2022/2023 Редмонд выступал за «Бешикташ». Ранее в Англии вингер играл за «Саутгемптон», «Норвич» и «Бирмингем Сити».

Натану Редмонду 29 лет. В рамках Премьер-лиги вингер провёл 264 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 26 результативных передач на партнёров.

По итогам прошлого сезона «Бёрнли» вернулся в Премьер-лигу, заняв первое место в Чемпионшипе. Главным тренером команды является экс-игрок «Манчестер Сити» Венсан Компани.

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Бёрнли Натан Редмонд трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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Promt Roman
21 Июля 2023 в 16:28
Норм бегунок для середняка типа Бернли.
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