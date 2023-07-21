Постекоглу – о ситуации с Кейном: «Не могу чувствовать себя расслабленным»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился мнением насчёт сложившейся ситуации с нападающим Гарри Кейном. Напомним, у англичанина остаётся год по контракту и он хочет перебраться в мюнхенскую «Баварию». «Тоттенхэм» пока отказывается отпускать своего воспитанника и лучшего бомбардира в истории клуба.

«Честно говоря, я не могу чувствовать себя расслабленным. Это не простой случай, ведь игрок является очень важной частью клуба и его истории. Думаю, все обеспокоены ситуацией. Я не считаю, что сложившиеся обстоятельства полезны для клуба и самого Кейна», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.