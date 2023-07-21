Клопп: «Работать в сборной Германии было бы для меня большой честью»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что с радостью возглавил бы сборную Германии. Напомним, немца связывали с постом наставника «бундестим», но его пока связывает контракт с «Ливерпулем».

«Работать в сборной Германии было бы для меня большой честью. Единственное препятствие к этому – моя преданность, ведь я не могу покинуть «Ливерпуль» и просто сказать, что я ухожу в сборную Германии. Если я когда-то и получу эту работу, я должен быть доступен для этого. Сейчас такой возможности нет», – цитирует Клоппа Bild.

Напомним, нынешнего тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика ранее связывали с увольнением.