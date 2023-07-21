Почеттино думает оставить Андрея Сантоса в «Челси» на следующий сезон

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино остался под впечатлением от полузащитника Андрея Сантоса на предсезонной подготовке. По информации от журналиста Низара Кинселлы, аргентинский специалист думает оставить бразильца в основной команде на следующий сезон.

Напомним, Сантосом ранее активно интересовался «Порту», который хотел арендовать футболиста на один сезон. Тем не менее, «Челси» попросил время на раздумья. Если верить источнику, сейчас Андрей близок к тому, чтобы остаться в стане «пенсионеров».

Сантос перебрался в «Челси» зимой из «Васко да Гамы», но при этом остался в Бразилии на правах аренды, так как не смог получить разрешение на работу в Великобритании.