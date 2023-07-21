ЛГБТ-сообщество раскритиковало Хендерсона за переход в Саудовскую Аравию

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон столкнулся с шквалом критики в свою сторону за переезд в Саудовскую Аравию. Напомним, полузащитник находится в шаге от перехода в «Аль-Иттифак», который возглавляет бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

По информации от Evening Standard, ЛГБТ-сообщество раскритиковало Хендерсона за то, что тот принял предложение из Саудовской Аравии. Однополая связь в этой стране может караться смертной казнью. Несовершеннолетним нарушителям за такой проступок светит максимум 10 лет тюрьмы.

Хендерсон ранее поддерживал ЛГБТ-сообщество, а также носил радужную капитанскую повязку. Согласно некоторым источникам, в Саудовской Аравии Джордан будет зарабатывать около 800 тысяч евро в неделю.