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ЛГБТ-сообщество раскритиковало Хендерсона за переход в Саудовскую Аравию

21 Июля 2023 • 13:49 Комментировать

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон столкнулся с шквалом критики в свою сторону за переезд в Саудовскую Аравию. Напомним, полузащитник находится в шаге от перехода в «Аль-Иттифак», который возглавляет бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард.

По информации от Evening Standard, ЛГБТ-сообщество раскритиковало Хендерсона за то, что тот принял предложение из Саудовской Аравии. Однополая связь в этой стране может караться смертной казнью. Несовершеннолетним нарушителям за такой проступок светит максимум 10 лет тюрьмы.

Хендерсон ранее поддерживал ЛГБТ-сообщество, а также носил радужную капитанскую повязку. Согласно некоторым источникам, в Саудовской Аравии Джордан будет зарабатывать около 800 тысяч евро в неделю.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джордан Хендерсон Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
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