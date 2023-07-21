Джо Коул: «Челси сделал правильный выбор, пригласив Почеттино»

Экс-полузащитник «Челси» Джо Коул считает, что его бывший клуб сделал правильный выбор, пригласив на роль главного тренера Маурисио Почеттино. Напомним, аргентинский специалист подписал двухлетний контракт с «пенсионерами». Прошлый сезон Почеттино провёл без работы после увольнения из «ПСЖ».

«Челси сделал правильный выбор, пригласив Почеттино. Он с радостью примет вызов и вернёт клуб на правильный путь. Его команды всегда смотрелись энергично. Более того, Маурисио нравится работать с молодыми игроками», – цитирует Коула Absolute Chelsea.

В первом товарищеском матче под руководством Почеттино «Челси» разгромил «Рексхэм» со счётом 5:0.