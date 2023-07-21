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Бывший капитан «Интера» Бергоми: «Лукаку предал клуб, для него нет обратной дороги»

21 Июля 2023 • 13:10 Комментировать

Экс-капитан миланского «Интера» Джузеппе Бергоми считает, что нападающий Ромелу Лукаку предал клуб. Напомним, «нерадзурри» вышли из гонки за футболистом после того, как узнали о его переговорах с туринским «Ювентусом».

«Я всегда защищал Лукаку, когда он испытывал проблемы, но это большое предательство, которому нет никаких оправданий. Ромелу вёл переговоры с «Миланом» и «Ювентусом», после этого для него нет обратной дороги», – цитирует Бергоми Fc Inter News.

Ранее сообщалось, что Лукаку извинился перед «Интером» и попросился обратно, но руководство не захотело слушать футболиста. Напомним, права на бельгийца до сих пор принадлежат «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Джузеппе Бергоми Ромелу Лукаку
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