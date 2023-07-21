Клопп оценил нынешнюю форму «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами после контрольного поединка против немецкого «Карлсруэ». Мерсисайдцы выиграли со счетом 4:2.

«Такие товарищеские матчи созданы не для того, чтобы радоваться уровню игры. Мы усердно тренируемся, чтобы набрать кондиции. Я не ждал, что команда покажет идеальный футбол. Понимал, что будет непросто. Но мы можем быть довольны по итогам этого матча», - рассказал немецкий специалист после матча.

Следующий товарищеский поединок «Ливерпуль» сыграет против немецкого «Гройтера». Спарринг состоится в понедельник, 24 июля.