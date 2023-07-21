Обамеянг прошёл медосмотр во французском клубе

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, права на которого принадлежат лондонскому «Челси», прошел медицинское обследование перед трансфером в «Марсель». Об этом отрапортовал инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что сделка будет оформлена сразу после того, как форвард расторгнет трудовое соглашение с «пенсионерами». Ранее в прессе сообщалось о согласовании между сторонами трехлетнего трудового соглашения.

Пьер-Эмерик выступает за лондонский коллектив с сентября прошлого года. Нападающий принял участие в 21 поединке, записав на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.