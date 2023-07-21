«Ювентус» и два клуба АПЛ нацелились на португальского форварда

25-летний португальский форвард Бету, права на которого принадлежат «Удинезе», может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

Согласно данным журналиста Натана Гиссинга, в услугах игрока заинтересованы сразу три клуба. Речь идет о туринском «Ювентусе», а также лондонских «Тоттенхэме» и «Фулхэме».

В свою очередь «Удинезе» готов расстаться с нападающим. Руководство клуба хочет выручить с трансфера Бету 35 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 нападающий провел 34 поединка во всех турнирах, в которых отметился десятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.