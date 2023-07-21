«Арсенал» готов продать полузащитника

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти может перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Согласно данным таблоида Daily Mail, в услугах 30-летнего игрока заинтересован «Аль-Ахли».

В настоящий момент Парти находится в расположении «канониров» на сборе в США, однако вице-чемпион АПЛ готов к переговорам по трансферу африканца.

Томас пополнил ряды лондонского коллектива осенью 2020 года. Он перебрался из мадридского «Атлетико». В составе «Арсенала» полузащитник провел 99 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи.