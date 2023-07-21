Руни рассказал, как Рэшфорду выйти на уровень Мбаппе и Холанна

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал новость о продлении контракта между нападающим Маркусом Рэшфордом и манкунианцами.

«Рэшфорд – большой талант. Рад, что он продлил контракт с клубом. Следующие пять лет будут важными для его наследия. Маркус может забить много голов, однако если он хочет выйти на новый уровень, на котором находятся Мбаппе и Холанн, ему нужно стать тем игроком, который поможет вернуться «МЮ» к завоеванию трофеев. Он способен на это», - передает слова Уэйна Daily Mail.

Новое трудовое соглашение Руни с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до середины 2028 года.