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Хендерсон готовится к медосмотру в клубе из Саудовской Аравии

21 Июля 2023 • 07:26 Комментировать

Известный английский хавбек Джордан Хендерсон близок к переезду в чемпионат Саудовской Аравии. Согласно данным инсайдера Дэйва Окопа, в ближайшие 48 часов игрок пройдет медицинское обследование и заключит контракт с «Аль-Иттифаком».

Ранее стало известно, что капитан «Ливерпуля» подпишет с саудовским клубом контракт, согласно условиям которого его заработная плата составит 800 тысяч евро в неделю.

За мерсисайдский коллектив Хендерсон выступает с 2011 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 поединках чемпионата Англии, в которых отметился двумя результативными передачами.

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Ливерпуль Джордан Хендерсон Аль-Иттифак трансферы футбола - лето 2023
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