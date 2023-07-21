Хендерсон готовится к медосмотру в клубе из Саудовской Аравии

Известный английский хавбек Джордан Хендерсон близок к переезду в чемпионат Саудовской Аравии. Согласно данным инсайдера Дэйва Окопа, в ближайшие 48 часов игрок пройдет медицинское обследование и заключит контракт с «Аль-Иттифаком».

Ранее стало известно, что капитан «Ливерпуля» подпишет с саудовским клубом контракт, согласно условиям которого его заработная плата составит 800 тысяч евро в неделю.

За мерсисайдский коллектив Хендерсон выступает с 2011 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 поединках чемпионата Англии, в которых отметился двумя результативными передачами.