Руководители итальянского «Интера» и английского «Вест Хэма» обсудили условия потенциального трансфера 24-летнего нападающего Джанлуки Скамакки. Об этом сообщает Sport Italia.

По информации издания, «нерадзурри» уже выяснили персональные пожелания игрока относительно будущей сделки. Вероятно, что она будет совершена под занавес летнего трансферного окна 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что другой итальянский клуб, «Рома», стал ближе к подписанию спортсмена. Теперь же, судя по всему, ситуация изменилась, и переезд футболиста в столицу страны кажется всё менее возможным.