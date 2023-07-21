«Айнтрахт» постарается подписать Ваи, им придётся бороться с «Челси»

Как сообщает Kicker, франкфуртский «Айнтрахт» начал активно проявлять себя на трансферном рынке. Особенно это касается усилий по подписанию контракта с нападающим «Монпелье» Элье Ваи.

20-летнего французского нападающего уже давно связывают с «орлами». По сообщениям издания, сегодня немецкий клуб старается действовать быстро, чтобы организовать трансфер. L’Equipe сообщил, что главный тренер Франкфурта Дино Топпмеллер уже разговаривал с Ваи о возможном переходе.

Тем не менее, неясно, сможет ли клуб заплатить запрашиваемую сумму за Ваи, поскольку «Монпелье» требует 30 миллионов евро за талантливого футболиста. «Анйтрахту» предстоит бороться с «Челси», который, как сообщалось ранее, уже договорился с форвардом о персональных условиях.