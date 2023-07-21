Новичок «Манчестер Юнайтед» Андре Онана определился с номером в своём следующем клубе.

Как сообщают социальные сети «красных дьяволов», камерунский вратарь будет выступать в футболке английского гранда под номером 24. Напомним, что соглашение между сторонами рассчитан на пять лет с опцией продления ещё на один сезон. Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» потратил на переход голкипера 55 миллионов евро.

Андре Онана ранее выступал за «Аякс» и «Интер», выиграв три золота Эредивизие и выйдя в финал прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов.