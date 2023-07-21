Доку стал основной целью «Астон Виллы»

Вингер «Ренна» Жереми Доку стал главной целью «Астон Виллы» на трансферном рынке. Об этом информирует Sports Zone.

Сообщается, что изначально подписание бельгийца изначально было лишь запасным вариантом, тогда как в первую очередь англичане вели переговоры насчёт Муссы Диаби. Теперь же клуб Английской премьер-лиги хочет организовать на футбольном поле дуэт Диаби – Доку.

Доку также связывают с другой командой Премьер-лиги, «Ливерпулем», однако между сторонами до сих пор не было никаких значимых контактов, кроме первоначального сбора информации, проведённого несколько месяцев назад.