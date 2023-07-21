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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Доку стал основной целью «Астон Виллы»

21 Июля 2023 • 02:51 Комментировать

Вингер «Ренна» Жереми Доку стал главной целью «Астон Виллы» на трансферном рынке. Об этом информирует Sports Zone.

Сообщается, что изначально подписание бельгийца изначально было лишь запасным вариантом, тогда как в первую очередь англичане вели переговоры насчёт Муссы Диаби. Теперь же клуб Английской премьер-лиги хочет организовать на футбольном поле дуэт Диаби – Доку.

Доку также связывают с другой командой Премьер-лиги, «Ливерпулем», однако между сторонами до сих пор не было никаких значимых контактов, кроме первоначального сбора информации, проведённого несколько месяцев назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Ренн Астон Вилла Мусса Диаби Жереми Доку трансферы футбола - лето 2023
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