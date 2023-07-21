«Аль-Наср» передумал подписывать защитника «Манчестер Юнайтед»

Переход левого защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса в «Аль-Наср» находится на грани срыва.

Руководство английского гранда дало устное согласие на продажу 30-летнего игрока, однако саудовский клуб передумал, сообщает в своём подкасте инсайдер Фабрицио Романо. В «Аль-Насре» решили изучить другие варианты усиления левого края обороны, поэтому сделка по бразильцу заморожена.

Алекс Теллес связан с «Манчестер Юнайтед» контрактом, рассчитанным до конца сезона-2023/24. В минувшей кампании латераль выступал за испанскую «Севилью» на правах аренды.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают текущую стоимость Теллеса в 7,5 млн евро.