В «Фиорентине» прокомментировали интерес «Манчестер Юнайтед» к Амрабату

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» видят в 26-летнем марокканце один из вариантов усиления средней линии, о чём стало известно несколькими днями ранее.

«Мы не получали никаких предложений по Софьяну, – рассказывает исполнительный директор «Фиорентины» Джо Бароне. – Я попросил его сосредоточиться на нашем клубе», – цитирует функционера инсайдер Фабрицио Романо, добавляющий, что «Манчестер Юнайтед» планирует заняться переговорами по Амрабату позднее, когда добьётся ясности в сделке по форварду «Аталанты» Расмусу Хёйлунну.