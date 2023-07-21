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Кайседо заявил де Дзерби о намерении уйти – переговоры по игроку ведёт «Челси»

21 Июля 2023 • 01:54 Комментировать
Брайтон
...
Лутон Таун
12.08 17:00

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо сообщил, что намерен сменить клуб.

21-летний футболист договорился с «Челси», но переход затягивается из-за трансферных требований «Брайтона», которые лондонский клуб пока не удовлетворил. Как утверждает журналист Бен Джейкобс, эквадорец, похоже, решил ускорить собственную продажу, поэтому прямо заявил главному тренеру Роберто де Дзерби о своём намерении уйти.

По некоторым данным, руководство «чаек» запрашивает за Мойсеса Кайседо 100 млн фунтов стерлингов (около 116 млн евро). Действующий контракт хавбека рассчитан до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Роберто де Дзерби Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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