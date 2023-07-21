Кайседо заявил де Дзерби о намерении уйти – переговоры по игроку ведёт «Челси»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо сообщил, что намерен сменить клуб.

21-летний футболист договорился с «Челси», но переход затягивается из-за трансферных требований «Брайтона», которые лондонский клуб пока не удовлетворил. Как утверждает журналист Бен Джейкобс, эквадорец, похоже, решил ускорить собственную продажу, поэтому прямо заявил главному тренеру Роберто де Дзерби о своём намерении уйти.

По некоторым данным, руководство «чаек» запрашивает за Мойсеса Кайседо 100 млн фунтов стерлингов (около 116 млн евро). Действующий контракт хавбека рассчитан до лета 2027 года.