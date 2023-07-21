«Манчестер Юнайтед» сделает очередное предложение «Аталанте» по трансферу нападающего Расмуса Хёйлунна.

Клуб из Бергамо ответил отказом на предыдущие попытки «красных дьяволов» оформить покупку датчанина. Как информирует в своём обновлённом отчёте журналист Альфредо Педулла, в ближайшее время гранд Английской премьер-лиги сделает «Аталанте» улучшенное предложение по Хёйлунну. Ожидается, что за 20-летнего игрока будет предложено около 60 млн евро без учёта бонусов.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, высказываясь о возможном уходе форварда, призвал руководство «Аталанты» запросить от 80 до 100 млн евро.