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«Манчестер Юнайтед» приготовил улучшенное предложение по Хёйлунну слухи

21 Июля 2023 • 01:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» сделает очередное предложение «Аталанте» по трансферу нападающего Расмуса Хёйлунна.

Клуб из Бергамо ответил отказом на предыдущие попытки «красных дьяволов» оформить покупку датчанина. Как информирует в своём обновлённом отчёте журналист Альфредо Педулла, в ближайшее время гранд Английской премьер-лиги сделает «Аталанте» улучшенное предложение по Хёйлунну. Ожидается, что за 20-летнего игрока будет предложено около 60 млн евро без учёта бонусов.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, высказываясь о возможном уходе форварда, призвал руководство «Аталанты» запросить от 80 до 100 млн евро.

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Аталанта Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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