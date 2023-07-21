Гасперини ответил на вопрос о возможном переходе Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о возможной продаже нападающего Расмуса Хёйлунна.

В подписании 20-летнего датчанина заинтересован «Манчестер Юнайтед», активно работающий над трансфером, но пока не достигший договорённости с «Аталантой».

«Я не знаю, останется Хёйлунн или уйдёт, но мне бы хотелось, чтобы клуб запросил за него 80, 90 или даже 100 млн евро. Расмус – один из лучших молодых форвардов в Европе, если не лучший», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо наставника «Аталанты».

Трансферная стоимость Расмуса Хёйлунна, согласно оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро.