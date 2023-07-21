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Гасперини ответил на вопрос о возможном переходе Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»

21 Июля 2023 • 00:22 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал слухи о возможной продаже нападающего Расмуса Хёйлунна.

В подписании 20-летнего датчанина заинтересован «Манчестер Юнайтед», активно работающий над трансфером, но пока не достигший договорённости с «Аталантой».

«Я не знаю, останется Хёйлунн или уйдёт, но мне бы хотелось, чтобы клуб запросил за него 80, 90 или даже 100 млн евро. Расмус – один из лучших молодых форвардов в Европе, если не лучший», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо наставника «Аталанты».

Трансферная стоимость Расмуса Хёйлунна, согласно оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Манчестер Юнайтед Джан Пьеро Гасперини Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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