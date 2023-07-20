Спортивный директор «Манчестер Юнайтед»: «Онана был нашим лучшим выбором»

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто прокомментировал подписание голкипера Андре Онана.

27-летний камерунский футболист официально пополнил ряды «красных дьяволов» в четверг, перебравшись из миланского «Интера». Сумма трансфера оценивается более чем в 50 млн евро.

«Андре был нашим лучшим выбором на позицию вратаря. Он отлично подходит нам как с точки зрения технических качеств, так и в личностном плане.

Онана уже является одним из лучших голкиперов в мире. Ему всего 27 лет, и мы верим, что в ближайшие годы он продолжит прогрессировать», – приводит Sky Sports слова Мерто.