Камерунский голкипер Андре Онана официально представлен в качестве футболиста «Манчестер Юнайтед».

Подтверждение перехода экс-вратаря «Аякса» и «Интера» появилось в социальных сетях «красных дьяволов». Сообщается, что контракт новичка английского гранда будет рассчитан до 2028 года с опцией продления ещё на один сезон. Ранее появилась информация о том, что «Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер за 55 миллионов евро.

Напомним, что прошедший сезон Андре Онана провёл 41 матч в рамках всех состязаний, пропустив 36 голов.