«Челси» далёк от согласования трансфера Кайседо с «Брайтоном»

Лондонский «Челси» не может удовлетворить требования «Брайтона» по полузащитнику Мойсесу Кайседо.

Как известно, очередное предложение по 21-летнему эквадорцу недавно было отклонено. По информации The Athletic, «Челси» пока даже не приблизился к требованию «Брайтона», который намерен заработать на продаже хавбека не менее 100 млн фунтов стерлингов (около 116 млн евро). Руководство «чаек» считает, что Кайседо как минимум не хуже Деклана Райса, которого «Арсенал» купил у «Вест Хэма» за те же 116 млн евро. Южноамериканский игрок на три года моложе англичанина, а также имеет долгосрочный контракт.

Напомним, что Мойсес Кайседо уже дал личное согласие на переход в «Челси».