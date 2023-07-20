Диаби отклонил выгодное предложение «Аль-Насра» и согласился перейти в «Астон Виллу»

Вингер «Байера» Мусса Диаби решил продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Как уже сообщалось, леверкузенцы согласились продать 24-летнего игрока в «Астон Виллу» за 50 млн евро, однако в споре также оставался «Аль-Наср», предложивший французу сверхвыгодные условия. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, Диаби принял окончательное решение – он сказал «да» бирмингемцам, отказавшись от крупного контракта в Саудовской Аравии.

Мусса Диаби защищал цвета «Байера» с 2019 года. В активе футболиста в общей сложности 49 голов и 48 ассистов в 172 поединках за «фармацевтов».