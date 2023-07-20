Полузащитник Бруну Фернандеш назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил официальный сайт «красных дьяволов».

Португальский хавбек уже неоднократно носил повязку капитана в «Манчестер Юнайтед», и теперь Эрик тен Хаг подтвердил, что Фернандеш будет лидером в команде на постоянной основе. Он сменит на этом посту защитника Гарри Магуайера, который недавно официально был лишен должности капитана, и который по слухам может покинуть команду в летнее трансферное окно.

С 2020 года Фернандеш провел за клуб 185 матчей, в которых забил 64 гола и отдал 54 результативные передачи на своих партнеров.