Ирландский защитник Мэтт Доэрти вновь присоединился к английскому «Вулверхэмптону».

Официальное подтверждение сделки появилось в социальных сетях клуба Премьер-лиги. Доэрти присоединился к «волкам» на правах свободного агента после двух матчей за мадридский «Атлетико» в 2023 году.

«Мы очень рады, что Мэтт вернулся, и тренер очень хотел его, когда знал, что он доступен. После «Тоттенхэма» и «Атлетико Мадрид» он жаждет снова проявить себя и усилит крайние защитники, создавая конкуренцию и делая нас лучше на этих позициях», — приводит слова спортивного директора «Вулвз» Мэтта Хоббса пресс-служба клуба.

Напомним, что ранее Мэтт был футболистом «Вулверхэмптона» с 2010 по 2020 год, проведя 302 матча в составе клуба. Другим коллективом 31-летнего ирландца являлись «Тоттенхэм»