Фердинанд заявил, что Магуайр не подходит тен Хагу

Экс-игрок сборной Англии Рио Фердинанд высказался о защитнике «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре.

В интервью TNT Фердинанд заявил, что у главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага есть свой особый стиль, и ему необходимы футболисты под его философию. По мнению бывшего защитника, Магуайр не подходит нидерландскому специалисту.

Ранее сообщалось, что 30-летний игрок был лишен статуса капитана «Манчестер Юнайтед».

Если верить СМИ, в услугах Магуайра заинтересованы «Челси», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Контракт защитника с «красными дьяволами» рассчитан до 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 20 миллионов евро.